Torino, Juric: “Italia paese non razzista, ma si fa poco per combatterlo”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, ha toccato il tema del razzismo dopo gli insulti rivolti a Romelu Lukaku durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter: “L’Italia è un paese razzista? Secondo me no, però ci sono situazioni non belle. Penso che anche noi stranieri dobbiamo avere una apertura verso il paese che ci sta ospitando. Accettare la cultura del paese in cui sei è il primo passo, io mi sono sempre sentito bene qui. Ogni tanto però succedono cose brutte. Si fa poco sul razzismo, anche questa volta si è fatto poco. Si andrà avanti così. Se io ho ricevuto insulti? Ogni tanto sì, parte qualche ‘zingaro’, ma non ci sono mai state cose eclatanti”.