Manchester City, Guardiola sull’infortunio di Haaland: “E’ solo stress, valutiamo giorno per giorno”

“Non sono preoccupato. Non è una frattura, è solo stress”. Così Pep Guardiola sull’infortunio che sta tenendo fuori da un paio di partite la sua stella Erling Haaland, che si è fatto male contro l’Aston Villa e che, secondo quanto riferiscono dagli ambienti del Manchester City, soffre di stress osseo: “È arrivato oggi, vedrà i medici e poi capiremo. I medici dicono che dobbiamo valutarlo giorno per giorno o settimana per settimana e vedere come si sente”. Il Mondiale per club è un’incognita: “Se tutto va bene, può viaggiare in Arabia Saudita, se potrà giocare la prima partita o la seconda, non lo so.”