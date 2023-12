Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2023/2024: a Engelberg vince Pagnier, Sieff 11ª

Prosegue la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2023/2024. A Engelberg, in Svizzera, vince la francese Josephine Pagnier. Sono 293 i punti per la transalpina, che batte la canadese Loutitt, 290.2, e la slovena Klinec, 289.4. Ai piedi del podio, Seifriedsberger con 278.4 punti. Migliore delle azzurre Annika Sieff, 11ª con 249.9 punti. L’altra italiana Lara Malsiner è 29ª con 209.6 punti. Il prossimo appuntamento sarà in Norvegia, a Notodden, il 16 dicembre.