Tennis, Chris Evert difende Simona Halep: “Credo nella sua innocenza. Aveva affidato la carriera al suo coach”

Dopo aver ricevuto una squalifica di quattro anni per doping per due distinte violazioni, Simona Halep ha fatto appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS-Court of Arbitration for Sport) e l’udienza è prevista per febbraio 2024. Un messaggio di vicinanza è arrivato quest’oggi da un’icona del tennis femminile come Chris Evert, che pochi giorni fa aveva anche annunciato di essere alle prese con una recidiva del cancro che l’aveva colpita alle ovaie nel 2021. “L’appello di Simona Halep è fissato per febbraio. Io, per esempio, credo che sia innocente. Sì, aveva del roxadustat nel suo corpo, ma ha affidato tutta la sua vita al suo allenatore e al suo team, che controllavano la sua carriera, la sua alimentazione e la sua gestione. Penso che sia innocente. Fine..”, ha scritto Evert. Proprio nel corso dell’udienza di febbraio pare sia prevista una testimonianza dell’ex coach della tennista, Patrick Mouratoglou, riguardo il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda.

Simona Halep appeal set for February. I, for one, believe she’s innocent. Yes, she had roxadustat in her system, but she handed her whole life over to her coach and his team, who controlled her career, nutrition, management. I think she’s innocent. Period..🙏❤️

