Manchester City, due tifosi minorenni sospesi dalla partecipazione a tutte le partite dopo insulti a Bobby Charlton

Primi provvedimenti attuati dal Manchester City nei confronti dei propri tifosi che hanno insultato la memoria di Bobby Charlton durante l’intervallo della sfida contro il Brighton. “Il Manchester City può confermare che due minorenni sono stati identificati in relazione ai cori vili uditi all’Etihad Stadium durante l’intervallo della partita dello scorso fine settimana contro il Brighton and Hove Albion”, si legge in un comunicato del club. I tifosi individuati sono stati sospesi dalla partecipazione a tutte le partite in casa o in trasferta e i loro dettagli sono stati condivisi con la polizia di Greater Manchester che sta indagando sulla questione”. Inoltre, conclude la nota, “a seguito della conclusione dell’indagine in corso della polizia di Greater Manchester, gli individui saranno soggetti al processo ufficiale di sanzioni e divieti del club”.