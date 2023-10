Carragher: “Se l’Everton verrà penalizzato, allora il Manchester City dovrebbe finire in sesta divisione”

“La Premier League vuole una penalizzazione di 12 punti per l’Everton per una sola accusa. Il Manchester City allora dovrebbe finire nella National League North”. Senza troppi giri di parole, l’ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher, prende posizione sul caso che sta infuocando la Premier League, quello della possibile penalizzazione dell’Everton, e attacca così il Manchester City: “È incredibile la quantità di voci che escono sulla situazione dell’Everton, mentre per quella del Manchester City, su cui pendono 114 accuse, è tutto tranquillo”.