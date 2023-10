Paola Ferrari risponde a Melissa Satta: “Per niente rosicona”. E su Diletta Leotta: “Furba e fortunata”

Paola Ferrari risponde a Melissa Satta, che a Belve l’ha apostrofata come “rosicona”. La nota giornalista di Rai Sport ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha parlato del suo lavoro, del ruolo della donna in tv e delle critiche ricevute: “Per niente rosicona. Non mi ci riconosco, ma in vita mia mi hanno detto di peggio, ci sono abituata e non me la prendo, anzi rifletto sulle critiche. Il mio non era un attacco a Melissa, che è bellissima. Quando l’hanno accusata di compromettere la carriera del compagno Matteo Berrettini l’ho sempre difesa, purtroppo l’ambiente dello sport, che ben conosco, è ancora maschilista e sessista. Non mi piaceva il ruolo che le avevano assegnato a Sky Calcio Club, sfruttando la sua fisicità prorompente. Quel momento del senza giacca in cui restava in top, tra le risatine degli uomini in studio, lo trovavo mortificante”.