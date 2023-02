Stallo tra Milan e Leao sul rinnovo. Gazzetta: “Mai così lontano”

Stallo totale sulle trattative tra Milan e Rafa Leao sul rinnovo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore non si accontenta dello stipendio da 6,5 milioni offerto. In ballo c’è la questione con lo Sporting. Leao e il suo entourage vorrebbero che sia il Milan a sollevarlo dall’onere dei 19 milioni (comprese le spese legali) che spettano alla società portoghese. Resta sul tavolo poi il tema della clausola da 150 milioni che l’attaccante vorrebbe dimezzare per prolungare oltre il 2024. “Mai così lontano”, titola la Gazzetta. La strada, insomma, sembra essere sempre più in salita.