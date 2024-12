La PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), ovvero l’organismo degli arbitri, ha licenziato l’arbitro di Premier League David Coote, in seguito alle indagini che si sono sviluppate negli ultimi mesi. In particolare, la PGMOL aveva sospeso il fischietto inglese lo scorso 11 novembre per le indagini legate a un video in cui il 42enne rivolgeva commenti degradanti e insulti al Liverpool e a Jurgen Klopp, apparentemente risalenti ad alcune critiche che il tecnico tedesco aveva rivolto all’arbitro nel 2020, dopo un match tra Liverpool e Barnley.

Un’ulteriore indagine è stata aperta poco dopo, quando il “The Sun” ha pubblicato delle foto in cui si vedeva David Coote sniffare una “polvere bianca” con l’ausilio di una banconota statunitense. Un altro motivo di scandalo furono alcuni presunti colloqui con un tifoso riguardo l’eventualità di dare alcuni cartellini gialli in occasione di una partita tra Leeds e West Bromwich nel 2019. Per tutto questo, la PGMOL ha definito Coote “indifendibile. Riteniamo che le sue azioni costituiscano una grave violazione del suo contratto di lavoro”.