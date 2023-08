Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere? Se viene sono molto contento”

“De Ketelaere? Se viene sono molto contento. È un giocatore che mi piace molto“. Questa l’indicazione di Gian Piero Gasperini dopo l’amichevole terminata a reti inviolate tra la sua Atalanta e la Juventus. “Non si considera il fatto che in molti sono andati via, alcuni sono da recuperare ma ora dobbiamo completare la rosa – prosegue il tecnico orobico ai microfoni di Sky Sport -. Sono contento per Zapata, è un giocatore recuperato. Spesso si dice che ha tanti infortuni, ma può succedere a tutti. Duvan quando è a posto è molto forte”.

Analizzando il test di Cesena, Gasperini ammette che “la Juventus è una squadra molto forte. Abbiamo giocata la nostra gara, è stata una partita aperta anche se non con tantissime occasioni – analizza – Con questo caldo è stato comunque un bel test, oggi avevamo qualche problema di formazione. L’inizio di stagione è ovviamente condizionato dal mercato, può succedere ancora molto. Siamo un cantiere aperto, speriamo che alcune operazioni che non sono andate in porto possano farlo in queste ore”.