Malaga, geniale protesta dei tifosi contro i mancati acquisti: accolto un ignaro turista in aeroporto

Reduci da una deludente retrocessione in terza serie e delusi dai mancati acquisti della società sul mercato, i tifosi del Malaga si sono inventati un espediente geniale per esprimere il proprio dissenso. I sostenitori della squadra andalusa si sono infatti radunati in aeroporto, come farebbero per un nuovo giocatore in arrivo, ed hanno accolto un perfetto sconosciuto. Cori, sciarpe, autografi sulle maglie e persino un bodyguard per scortare l’ignaro protagonista, un turista asiatico, di un video diventato immediatamente virale.

Malaga fans disappointed at not seeing their club register a single signing, drove to the airport and picked up a random tourist who had just landed to greet him as a new player. 😭😭 pic.twitter.com/l4xvsSNszL

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 22, 2023