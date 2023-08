Juventus, Gup Bologna: “Non c’è falso in bilancio per il trasferimento di Orsolini in rossoblù”

Nuovi sviluppi in merito all’indagine‘Prisma’. Il Gup di Bologna, Sandro Pecorella, ha infatti stabilito che non sussiste alcun falso in bilancio per le modalità del trasferimento di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna. Si tratta della prima delle vicende giudiziarie nate dalle carte dell’indagine “Prisma”, trasmesse da Torino alle altre procure interessate per verificare le posizioni delle società che avevano condiviso con la Juventus alcune operazioni giudicate sospette secondo i pm. Stando a quanto riferito dal Gup, dunque, le scritture private e i promemoria relativi ai trasferimenti dei calciatori non sono penalmente perseguibili. Adesso si attendono gli sviluppi da parte delle procure di Genova, Bergamo, Udine, Modena e Cagliari.