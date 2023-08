Al-Ittihad, Jota “non adatto ad una squadra di stelle”: potrebbe far posto a Salah?

In casa Al-Ittihad, club campione in carica in Arabia Saudita, potrebbe essere già tempo di cambiamenti. Nonostante sia arrivato questa estate dal Celtic, Jota non sarebbe ritenuto abbastanza famoso e quindi non in grado di far parte di una squadra di stelle. Per l’attaccante, dunque, potrebbe anche arrivare una cessione, soprattutto qualora arrivasse Mohamed Salah dal Liverpool, giocatore che piacerebbe molto all’ambiente saudita. Inoltre con l’egiziano Jota sarebbe praticamente messo alla porta vista la regola che prevede un massimo di otto giocatori stranieri in rosa. Al-Shabab alla finestra per un possibile prestito.