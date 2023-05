Luton: squadra dedica la promozione al capitano Tom Lockyer, vittima di un malore ieri contro il Coventry

Ieri il Luton Town ha centrato la promozione, che mancava da 30 anni, in Premier League nella finale contro il Coventry. Nell’atmosfera magica di Wembley il Luton l’ha spuntata ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari dedicando la vittoria al capitano Tom Lockyer. Ieri nel primo tempo della sfida, il capitano degli Hatters ha accusato un malore che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Attimi di grande spavento in campo con i sanitari che sono rimasti in campo diversi minuti per soccorrere Lockyer .Per fortuna al termine della gara i compagni hanno ricevuto buone notizie sulle condizioni del capitano, che sta bene anche se le sue condizioni verranno monitorate. Al termine della gara il club ha postato sui social una foto del giocatore che festeggiava in ospedale mentre sul terreno di gioco i compagni esultavano per l’approdo nella massima categoria.