Canoa velocità, CdM Poznan 2023: Casadei e Tacchini trionfano nel C2 500 maschile

L’Italia si gode uno splendido trionfo a Poznan (Polonia), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa velocità. A conquistarlo sono Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, capaci di imporsi nel C2 500 metri, distanza olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Secondo podio consecutivo per i talentuosi azzurri, già terzi nella tappa di Szeged (Ungheria), che vincono la finale nelle acque del lago Malta con il tempo 1:46.06. Battuti gli ucraini Vergeles e Rybachok per 38 centesimi e i polacchi Kitewski e Zezula per 1’02”. Giù dal podio invece l’altra coppia azzurra, formata da Nicolae Craciun e Daniele Santini, che deve accontentarsi del quarto posto.