Psg, dalla Spagna: Sergio Rico ricoverato in ospedale dopo una caduta da cavallo

In seguito ad una drammatica caduta da cavallo, il portiere del Psg, Sergio Rico, è stato ricoverato in ospedale. Come riportato dai media spagnoli, il calciatore ha approfittato del giorno libero concesso dal Psg, che ha anche permesso ai propri calciatori di viaggiare, per recarsi a casa sua in Spagna. Nella mattinata di domenica 28 maggio, tuttavia, è caduto da cavallo nel villaggio di El Rocío (Huelva) e ha subito una lesione cerebrale traumatica. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto dato che il portale EFE parla di una caduta da cavallo mentre alcune fonti interpellate da AS sostengono che in realtà Sergio Rico sia stato colpito al collo da un cavallo imbizzarrito. Fatto sta che il portiere è stato immediatamente trasportato all’ospedale Virgen del Rocío e nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami del caso.