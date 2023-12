Luton, Lockyer lascia l’ospedale. Il club sottolinea: “I test hanno rivelato un problema diverso rispetto a quello dello scorso maggio”

Buone notizie: Tom Lockyer, il calciatore del Luton vittima di un arresto cardiaco sabato scorso, ha lasciato l’ospedale. “Siamo felici di rendere noto che il nostro capitano, Tom Lockyer, ha iniziato un periodo di riabilitazione da casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale mercoledì. Questa notizia incoraggiante fa seguito a una procedura di successo avvenuta martedì in cui a Tom è stato applicato un dispositivo ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile) per prevenire il ripetersi dell’incidente di sabato”. Lo scrive il club d’appartenenza in una nota ufficiale.

Il Luton che poi torna anche sull’incidente precedente che aveva colpito Lockyer durante la finale playoff della scorsa stagione. “La consulenza clinica eseguita dopo la finale play-off dello scorso campionato è stata condotta dai cardiologi più rinomati, poi coinvolti in ogni fase, insieme a un team di consulenti multidisciplinari di supporto. Possiamo confermare che i test effettuati questa settimana hanno rivelato che il problema riscontrato da Tom sabato è stato diverso dalla fibrillazione atriale che ha sofferto a maggio. Tom, i suoi cari e il club desiderano ringraziare tutti i membri della famiglia del calcio che hanno inviato messaggi di sostegno e amore. Il supporto di tutti è stato travolgente. Siamo così orgogliosi di avere Locks come nostro capitano, la sua leadership continuerà a bordo campo, dove il suo coraggio ispirerà i suoi compagni di squadra, colleghi e sostenitori, a partire da sabato”.