Superlega, la nota del Manchester United: “La nostra posizione non cambia, impegnati nella partecipazione alle competizioni UEFA”

Iniziano ad arrivare anche le prime reazioni dei club dopo la sentenza della Corte EU riguardante la Superlega. “La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo pienamente impegnati nella partecipazione alle competizioni UEFA e nella cooperazione positiva con la UEFA, la Premier League e gli altri club attraverso l’ECA per il continuo sviluppo del calcio europeo.“, fa sapere il Manchester United in una nota.