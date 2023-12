Superlega, il Bayern Monaco dice no: “Non cambia la nostra posizione. La porta della Superlega rimane chiusa per noi”

A seguito della sentenza odierna della Corte di giustizia europea in merito alla Superlega, Jan Christian Dreesen, amministratore delegato dell’FC Bayern e vicepresidente della European Club Association (ECA), ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo preso atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Tuttavia, ciò non cambia la posizione dell’FC Bayern e dell’ECA secondo cui una competizione del genere costituirebbe un attacco all’importanza dei campionati nazionali e alla struttura del calcio europeo. La Bundesliga è il fondamento dell’FC Bayern, così come tutti i campionati nazionali sono il fondamento degli altri club calcistici europei. È quindi nostro dovere e nostra profonda convinzione rafforzarli, non indebolirli. Siamo impegnati anche nelle competizioni europee per club sotto l’egida della UEFA. Vorrei quindi chiarire ancora una volta che la porta della Superlega rimane chiusa per l’FC Bayern”.