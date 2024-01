Inter-Juventus, allarme traffico a Milano: domenica vigili urbani in assemblea fino a mezzanotte

E’ allarme traffico a Milano per il derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma domenica 4 febbraio alle ore 20.45. Una partita che farà registrare il Meazza pieno, e che porterà a spostamenti di tifosi sia verso San Siro che verso abitazioni di amici e familiari, ma che coincide con l’assemblea indetta dai vigili urbani della città. I ghisa, infatti, hanno confermato l’assemblea della polizia municipale dalle ore 16 alle ore 24 della stessa domenica, in concomitanza con la partita e si potrebbe seriamente riproporre la situazione già vista il 14 gennaio prima di Milan-Roma, quando la polizia fu schierata con turni extra per sopperire all’assenza dei vigili. Ma questa volta non sarà possibile tamponare con gli agenti.

Nel frattempo, è ripartito il dialogo tra Sala e i sindacati dei ghisa, e per questo sono stati scongiurati altri disagi a febbraio, come per Inter-Atletico Madrid, ma resta l’assemblea per Inter-Juventus a meno di eventuali accordi dell’ultim’ora.