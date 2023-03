Liverpool-Manchester United 7-0, le reazioni social: “Umiliazione storica”

Successo storico del Liverpool, che nel match del 26° turno di Premier League ha annientato il Manchester United per 7-0. Risultato storico ad Anfield che ha scatenato gli utenti sui social, i quali non sono rimasti indifferenti a una partita destinata a rimanere negli anni. Si parla di “umiliazione storica” per la squadra di Ten Hag, caduta sotto i colpi dei Reds. Di seguito le reazioni social.

Pensavo di vedere una normale partita, invece ho assistito ad un evento storico!:) #LIVMUN 😱🤭👏👏👏👏 pic.twitter.com/a8da6Z9orJ — Mariano (@Mariano_Amelio) March 5, 2023

A #Liverpool il Manchester United perde con 7 gol di scarto per la PRIMA volta nella sua storia. I Red Devils non subivano 7 gol dal 1° febbraio 1961 (un 2-7 contro lo Sheffield Wednesday in FA Cup). — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 5, 2023