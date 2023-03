Bundesliga 2022/23: poker del Bayer Leverkusen, pari tra Wolfsburg ed Eintracht

La 23esima giornata di Bundesliga 2022/23 si è chiusa con due match pomeridiani, agli stadi di Leverkusen e Wolfsburg. In primo luogo il Bayer Leverkusen ha battuto nettamente l’Hertha Berlino, imponendosi per 4-1. La sfida è stata decisa dalle reti di Azmoun, Frimpong, Diaby e Adli, di Lukebakio il gol ospite. Finisce in parità invece il match tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, con il punteggio di 2-2. La partita è stata sbloccata dalla rete dei padroni di casa di Marmoush al 10′, alla quale rispondono Kolo e Ndicka al 22′ e al 26′. A fine primo tempo, al 43′, però è arrivato il gol casalingo di Gerhardt, che ha fissato il risultato sul 2-2.