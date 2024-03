Liverpool-Manchester City 1-1, Guardiola: “Una bella partita, un buon punto. Ad Anfield è difficile”

“Abbiamo iniziato davvero bene, ma loro sono una squadra incredibile. Noi abbiamo avuto i nostri momenti, loro hanno avuto i loro. Il modo in cui giocano non è facile. Prendiamo questo punto”. Sono le parole di Pep Guardiola ai microfoni di Sky Sports dopo il pari tra City e Liverpool nel big match di Premier League giocato ad Anfield. “Nel primo tempo abbiamo avuto slancio, molte occasioni. E dopo aver concesso il rigore, abbiamo sofferto. È stata una bella partita per gli spettatori. So quanto sia difficile ad Anfield. Anche all’Etihad è difficile, il Liverpool non vince lì da otto anni. Dimostriamo che siamo concorrenti incredibili da entrambe le parti. Preferirei una vittoria ma dimostrano da molti anni la qualità che hanno”, ha continuato il tecnico dei Citizens. In chiusura di un match un abbraccio con Jurgen Klopp: “Non avremmo bisogno di un abbraccio per dimostrare il rispetto che c’è. Lui difende il suo club, io difendo il mio. La nostra storia parla da sola. Mancano ancora 10 partite alla fine, possono succedere tante cose”.