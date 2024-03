Atalanta, Scamacca: “Sto bene fisicamente, Gasperini? Sa quello che fa”

Gianluigi Scamacca parla dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta per 2-2, partendo però dalla sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona: “Come loro hanno creato pericoli, noi li abbiamo creati a loro. Sarà una gara molto aperta. Gasperini? Ci martella ogni giorno, sa quello che fa e mi sento di dire che ho fatto grandi salti in avanti e lo riscontro ogni giorno. In partita, in allenamento, seguo tanto i suoi consigli. Sono arrivato che venivo da un infortunio al menisco. Mi sono messo a lavorare, adesso mi sento di dire che sto bene fisicamente. Sto migliorando, poi il ritmo partita lo acquisisci giocando. Più giochi e più stai bene“. Sulle occasioni mancate del match: “Forse rifarei quello che ho fatto. Un attaccante se vede la porta deve tirare, c’è poco da fare. A volte capita che va dentro. Il fatto è che quando mi si chiude la vena e la sposto sul destro vedo tutto appannato. Se avessi visto De Ketelaere avrei passato a lui la sfera”. La parola poi passa a Mario Pasalic: “Eravamo in vantaggio quindi un po’ di rammarico poi ci sta: certo siamo venuti qua per vincere ma anche non perdere in casa della Juve è un buon risultato. Sì è uno schema che proviamo, che cerchiamo di fare ma non è sempre facile perché ci sono gli avversari che si muovono. Oggi però è riuscito. Koopmeiners? E’ cresciuto molto, già quando è arrivato si vedevano le sue qualità. Sta facendo gol e cose importanti. Siamo contenti di averlo con noi”.