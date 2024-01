Australian Open 2024, Jasmine Paolini batte Blinkova e si regala il primo ottavo di finale in uno Slam

È una Jasmine Paolini al settimo cielo quella che sorride dopo il match point che le ha regalato il primo ottavo di finale in un torneo dello slam agli Australian Open 2024. La numero 1 d’Italia prosegue sconfigge con il punteggio di 7-6(1) 6-4 Anna Blinkova e prosegue il suo fantastico cammino a Melbourne, riportando un’italiana al quarto turno dello Slam Down Under per la prima volta da Flavia Pennetta nel 2014.

Una partita intelligente, costruita a tavolino con il coach di una vita Renzo Furlan, sfruttando al meglio un’avversaria che a non troppa distanza dalle fatiche fisiche e mentali del successo su Elena Rybakina accusa la stanchezza e sbaglia tanto. Jasmine dal canto suo, attende e alla prima occasione contrattacca, chiudendo con un saldo vincenti/errori non forzati positivo, al contrario della russa. E in una zona di tabellone orfana anche della n°5 Jessica Pegula, ora Jasmine è la favorita a livello di classifica per raggiungere anche i quarti: tra lei e il prossimo obiettivo c’è Anna Kalinskaya, che ha sconfitto in tre set Sloane Stephens.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Entrambe le giocatrici partono con delle difficoltà nei rispettivi turni di battuta. Arrivano quattro break nei primi cinque games, con l’azzurra che va due volta avanti, ma si fa recuperare. Tutto d’un tratto, dal 3-2 non si vedono più occasioni da una parte e dall’altra, con un set che non può che concludersi al tie-break. Jasmine fa subito il vuoto, sale 4-0 e chiude senza patemi per 7 punti a 1.

In apertura di secondo set c’è la reazione da parte della russa, che toglie la battuta a Jasmine nel secondo game e sale sul 4-1, con un terzo e decisivo parziale tutto da giocare che si avvicina. Ma dal sesto game la partita improvvisamente vede soltanto una giocatrice in campo ed è la tennista di Bagni di Lucca. Paolini si aggiudica 20 degli ultimi 23 punti del match, infilando un parziale di 5 games a 0 che le dona il successo e i suoi primi ottavi di finale Slam.