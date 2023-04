Liverpool, Klopp: “Sono consapevole di essere ancora qui per quanto fatto in passato”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla luce della deludente stagione disputata dalla sua squadra, deve fare i conti con le voci di un possibile esonero, ma si è detto tranquillo alla vigilia della sfida contro il Chelsea: “Sono consapevole di essere ancora qui per quanto fatto nel passato e non per quello che stiamo facendo in questa annata. Se fosse la mia prima stagione sarebbe un po’ diverso. Potter? Non credo che fosse preoccupato e non credo nemmeno che non ci sia qualcosa di cui preoccuparsi . Sono qui per raggiungere gli obiettivi, lo so bene, ne non penso ad altro. Dobbiamo sistemare le cose e non possiamo continuare a giocare come facciamo, non sempre per fortuna, ma dobbiamo cambiare registro”.