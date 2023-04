Real Madrid, occhi su Leao: al Milan Brahim Diaz e un conguaglio

Il Real Madrid fa sul serio per Leao. Lo rivela Cadena Ser, che dalla Spagna spiega come, se non dovesse essere trovato un accordo tra il Milan e il portoghese per il rinnovo del contratto che scade a giugno 2024, in estate l’esterno sarà messo in vendita e a quel punto la prima interessata sarebbe proprio la squadra delle merengues, che offrirebbe anche più dei 7 milioni chiesti da Leao al Milan come ingaggio. Ai rossoneri, invece, come contropartita parziale potrebbe andare Brahim Diaz, di proprietà dei blancos e in prestito da tre anni al Diavolo, oltre ovviamente a un conguaglio economico.