Liverpool, Klopp: “Settimana importante, crediamo nella rimonta contro il Real Madrid”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato dei prossimi appuntamenti in campionato e in Champions League dei Reds. Queste le sue parole: “E’ una settimana molto importante, non possiamo ignorarlo. Abbiamo due partite casalinghe. Mi piacerebbe dare una piccola spinta alla nostra stagione e abbiamo bisogno di fare dei buoni risultati per farcela. Crediamo nella rimonta contro il Real Madrid. Dobbiamo essere sicuri. Non ne parlerei se non avessimo la giusta mentalità, ma vedo che è così. Siamo pronti, dobbiamo attaccare, difendere, fare un sacco di cose ma so che i ragazzi possono farcela. Proviamoci”.