Arsenal, Arteta: “Dobbiamo migliorare, la strada è ancora lunga”

Mikel Arteta e il suo Arsenal affrontano domani l’Everton nel recupero della settima giornata di Premier League e sarà la rivincita dello scorso 4 febbraio, quando i Gunners furono battuti di misura a Goodison Park. In caso di successo, l’Arsenal salirebbe a 60 punti dopo 25 partite. “Non significherebbe nulla – ha affermato Arteta –, perchè poi ci sono altre 13 gare da giocare e la strada è ancora lunga. Dobbiamo fare le cose meglio rispetto a qualche settimana fa e guadagnarci il diritto di vincere la partita”.

Il tecnico spagnolo assicura poi che fra Saliba e Gabriel non ci sono problemi dopo l’acceso scambio di battute nella gara col Leicester: “È un matrimonio felice, adorano giocare insieme e sono molto esigenti l’uno nei confronti dell’altro, il che è un bene. Partey? Il suo rientro è fondamentale, perchè i giocatori non possono mantenere lo stesso livello per 10 mesi, è impossibile. Dobbiamo cambiare ed essere più imprevedibili”.