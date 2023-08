Liverpool, Klopp: “Salah resta al 100%, se ce lo chiedono dall’Arabia Saudita rispondiamo di no”

“E’ difficile parlare con la stampa di storie di cui non c’è nulla da dire, almeno dal nostro punto di vista. Momo è un giocatore del Liverpool, per noi è essenziale e non c’è nulla altro da dire in merito. E anche se ci fosse una richiesta dall’Arabia Saudita, la nostra risposta sarebbe ‘no'”. Nonostante le voci che lo vorrebbero vicino all’Al-Ittihad, Mohamed Salah viene blindato dall’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, che fa chiarezza in conferenza stampa: “Resta al 100%”, ha ribadito, prima di parlare del prossimo impegno contro il Newcastle: “E’ una squadra incredibilmente forte e ha pienamente meritato il posto in Champions League, con un super sviluppo sotto Eddie Howe e un business intelligente. Per loro Sandro Tonali e Harvey Barnes sono stati davvero un ottimo affare, hanno uno stile super intenso”.