Basket, Mondiali 2023: l’Italia parte bene, Angola battuta 81-67 all’esordio

La 19esima edizione della FIBA World Cup 2023 parte bene per gli azzurri. Nel girone che vede impegnate anche Repubblica Dominicana e Filippine, nella cornice della Philippine Arena, l’Italia batte 81-67 l’Angola in una gara ostica, ma che alla fine, in un ottimo ultimo quarto, vede gli azzurri (non troppo precisi dai tre) prendere il largo. Simone Fontecchio è il miglior realizzatore azzurro con 19 punti con 8/14 dal campo, mentre Stefano Tonut ne aggiunge 18. In doppia cifra anche Giampaolo Ricci con 12 punti a referto. In casa Angola gli occhi erano puntati su Bruno Fernando, centro degli Atlanta Hawks, e sul 37enne Leonel Paulo, alla sua terza partecipazione al Mondiale, ma la scena se la prende Childe Dundao che chiude con 19 punti, 2 rimbalzi e 3 assist ed è l’ultimo a smettere di crederci.

L’impatto con i primi istanti di Mondiale è tutto fuorché incoraggiante per Melli e compagni che vanno sotto 5-0. Di Fontecchio i primi due punti che permettono all’Italia di rompere il ghiaccio. Col passare dei minuti gli uomini di Pozzecco iniziano a prendere le misure a Bruno Fernando e compagni. Una schiacciata di Melli vale il primo sorpasso azzurro sul 14-13, mentre una tripla di Severini chiude il primo quarto sul vantaggio azzurro di +6. Nel secondo periodo si procede tra sorpassi e controsorpassi, ma all’intervallo è l’Italia ad essere in vantaggio sul 43-40. Nel terzo la squadra di Pozzecco parte bene: Melli allunga, poi Fontecchio trova anche la tripla del +6. La prova di maturità dell’Italia si ha solo nell’ultimo quarto, quando all’Angola vengono lasciati solo 10 punti. Una tripla di Ricci di fatto chiude la contesa, con gli azzurri che prendono il largo fino all’81-67 definitivo. Il girone A prosegue per gli azzurri domenica 27 agosto contro la Repubblica Dominicana (ore 10.00 in Italia).