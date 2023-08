Liverpool, Klopp: “La reazione di Salah alla sostituzione? Assolutamente normale”

Salah non ha preso affatto bene la sostituzione nel secondo tempo di Chelsea-Liverpool, con una sfuriata abbastanza evidente una volta tornato in panchina. Una reazione che però non sorprende il suo allenatore Jurgen Klopp: “Vi assicuro che è una reazione assolutamente normale. È un attaccante e vuole segnare sempre, è fatto così. Non ci è riuscito e questo lo ha condizionato”. Salah – che secondo indiscrezioni potrebbe essere l’ultimo nome nel mirino della Saudi Pro League, seppur considerato incedibile dal Liverpool – non è riuscito a segnare ancora una volta nel primo turno di Premier: “In realtà non ci ho pensato, se avesse segnato avrebbe stabilito un nuovo record. Mi dispiace. In quel momento avevamo bisogno di forze fresche” ha concluso Klopp ai microfoni di BBC.