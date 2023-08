Champions League 2023/2024, ritorno terzo turno preliminare in tv: calendario, programma e orari

Proseguono le qualificazioni alla prossima Champions League, con le squadre rimaste in corsa che continuano a sognare il pass per la competizione più prestigiosa d’Europa. Giunti al terzo turno preliminare, tra martedì 15 agosto si giocherà il ritorno di questi match e spiccano in campo club del calibro di Marsiglia, Psv e Rangers. In Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro poiché i turni preliminari non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione. Di segui il calendario e gli orari delle partite di questa settimana.

CHAMPIONS LEAGUE TERZO TURNO PRELIMINARE – RITORNO

Martedì 15 agosto

Percorso campioni

Ore 19:00, Aris Limassol-Rakow Czestochova

Ore 19:00, Maccabi Haifa-Slovan Bratislava

Ore 19:00, Molde-Klaksvik

Ore 19:00, Sparta Praga-Copenaghen

Ore 20:00, Dinamo Zagabria-Aek Atene (ANDATA, IL MOTIVO)

Ore 20:00, Galatasaray-Olimpija Ljubljana

Percorso piazzate

Ore 20:00, Backa Topola-Braga

Ore 20:30, Servette-Rangers

Ore 20:30, Sturm Graz-Psv

Ore 21:00, Marsiglia-Panathinaikos

Sabato 19 agosto

Percorso campioni

Ore 20:45, Aek Atene-Dinamo Zagabria (RITORNO)