Vela, Mondiali Den Haag 2023: Ferrari/Caruso sprofondano nel 470 misto, buone notizie dal windsurf

Quinta giornata di gare ai Mondiali 2023 di vela in corso a Den Haag, dove una forte corrente ha in particolare condizionato le regate del pomeriggio. Brutte notizie nel 470 misto, dove la coppia composta da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, dopo la scqualifica di ieri vive un’altra pessima giornata e sprofonda in venticinquesima posizione, ben lontana dai posti che porterebbero un pass olimpico per Parigi a tre regate dalla conclusione. Inseguono Parigi anche Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò nei 49er, dove recuperano alcune posizioni e ora si ritrovano sedicesimi a -9 dall’ultima coppia al momento ammessa, quella composta dagli austriaci Bildstein e Hussl. Molto complicato raggiungere la Medal Race anche nei 49erFX per le due coppie Jana Germani/Giorgia Bertuzzi e Alexandra Stalder/Silvia Speri, rispettivamente in sedicesima e diciottesima posizione.

Le buone notizie arrivano dal windsurf (iQFoil) maschile, dove Nicolò Renna vola al secondo posto nella classifica generale dopo le regate odierne, mentre Luca Di Tomassi è sedicesimo. In campo femminile Marta Maggetti è nona dopo cinque prove, mentre Giorgia Speciale si trova in dodicesima piazza. Nel kite maschile, Riccardo Pianosi è quinto e prova a rimontare anche Lorenzo Boschetti, che guadagna nove posizioni rispetto alla prima giornata, portandosi in dodicesima piazza. In quello femminile Maggie Pescetto è tredicesima, con Sofia Tomasoni diciannovesima. Nel singolo maschile ILCa 7 superano il taglio Lorenzo brando Chiavarini (30esimo) e Dimitri Peroni (38esimo), mentre sono fuori dalla Gold Fleet Alessio Spadoni e Cesare Barabino.