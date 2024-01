Liverpool, Klopp: “Futuro incerto per i nostri top player? Il club sapeva del mio addio, poteva pensarci per tempo”

Dopo l’annuncio improvviso di Jurgen Klopp circa il suo addio al Liverpool a fine stagione, c’è preoccupazione tra i tifosi Reds per i possibili addii a catena tra i giocatori, specie dopo le parole di Virgil Van Dijk che ha espresso perplessità sul suo futuro, e in considerazione dei contratti di Salah e Alexander-Arnold in scadenza tra un anno e mezzo. Ma lo stesso allenatore tedesco ha voluto tranquillizzare tutti: “I ragazzi adorano questo posto. Lo so per certo. Non è che abbiano un piede fuori. Il club sapeva della mia partenza già da un po’. Avrebbero potuto sfruttare il tempo e vincolare i giocatori. Non è possibile lavorare così, soprattutto non con il rapporto che abbiamo. C’è abbastanza tempo per fare tutto. Questo club è stabile al 100% e andrà tutto bene, ne sono sicuro al 100%. Alla nostra gente consiglierei di mantenere la calma. Non c’è nulla di cui preoccuparsi in questo momento. Siamo in questa stagione e tutti questi discorsi potrebbero essere parte di una possibile distrazione per questa stagione. I ragazzi devono riflettere, è un diritto umano. Questo è quello che dovresti fare prima di prendere una decisione ed è del tutto normale”, riporta la BBC.