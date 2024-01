Guardiola sull’addio di Xavi: “La pressione che senti al Barcellona non ha eguali”

Durante la conferenza pre partita contro il Burnley, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha anche risposta ad una domanda su Xavi e sul suo addio al Barcellona già annunciato per fine stagione. Il tecnico catalano prova empatia con il suo ex giocatore: “La pressione che senti a Barcellona non è paragonabile a quella di qualsiasi altro posto. Per la mia esperienza in Spagna è nettamente diverso rispetto all’Inghilterra, lì è mille volte più dura”. Lo stesso allenatore dimissionario dei blaugrana aveva citato il suo maestro quando ha annunciato l’addio.