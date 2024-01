Serie A, Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Milik e altri cinque giocatori

Sei squalificati, tutti per un turno, in serie A dopo le gare della ventiduesima giornata del massimo campionato italiano. Si tratta di Ikonè (Fiorentina), Milik (Juventus), Cataldi (Lazio), Ramadani (Lecce), Henrique (Sassuolo), Buongiorno (Torino). Tra i tecnici, un turno ed ammenda di 5.000 euro a Thiago Motta (Bologna), un turno a Gilardino (Genoa), Bacci (Udinese). Tra i dirigenti, un turno e ammenda di 5.000 euro per Avallone (Salernitana). Tra gli altri tecnici, un turno a Colinet (Bologna). Tra le società, ammende a Lazio (7.000 euro), Inter, Salernitana (2.000 euro).