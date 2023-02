Liverpool, Klopp: “Dobbiamo cambiare tante cose”

Il Liverpool guarda avanti. Dopo il pesante 5-2 subito in Champions contro il Real Madrid, i Reds tornano in campo per affrontare il Crystal Palace. “Non abbiamo potuto lavorare molto in allenamento ma stiamo cercando di analizzare i dati della partita col Real – ha detto Jurgen Klopp in conferenza stampa -. Quando perdi così non ha molto senso sentire quello che dicono fuori anche se prendere cinque gol in Champions non è accettabile. Dobbiamo cambiare le cose”.

“Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo abbiamo iniziato come peggio non si poteva. Stiamo ritrovando tante cose ma non ancora in modo stabile – ha aggiunto – Vogliamo cambiare qualcosa ma quando i giocatori rientrano da lunghi infortuni ci vuole tempo. È il caso di Firmino, Diogo Jota e Van Dijk. Tutti pensano che Virgil sia un robot, ma è quello che ha giocato più partite lo scorso anno, ai Mondiali le ha giocate tutte, si è infortunato, è rientrato e ha giocato sempre”.