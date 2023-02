Sneijder su Mourinho: “Nel 2010 indovinò il risultato della finale contro il Bayern Monaco”

L’ex calciatore dell’Inter, Wesley Sneijder, ha ricordato i tempi trascorsi in neroazzurro con Mourinho, raccontando un episodio in particolare. Queste le sue parole al media olandese RTL7: “Ha avuto un rapporto speciale con Marco Materazzi. Qualche settimana prima della finale di Champions, Mourinho lo ha chiamato nel suo ufficio e gli ha detto: ‘Ecco una lettera. La metto in una busta. Aprila dopo la partita. C’era letteralmente il risultato della partita finale contro il Bayern Monaco”.