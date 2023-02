Roma: contro la Cremonese spazio a Belotti e Wijnaldum dal primo minuto

Giorno di riposo per la Roma dopo la vittoria contro il Salisburgo in Conference League. Da venerdì si tornerà in campo in vista della sfida di martedì pomeriggio contro la Cremonese. Qui Mourinho potrebbe optare per un del turnover. Con Smalling squalificato e sostituito da Kumbulla o Llorente, in attacco possibile altra panchina per Abraham in attesa del ritorno completo, con Belotti pronto dal primo minuto. Possibile riposo anche per Matic, al suo posto, si prepara all’esordio dal primo minuto Wijnaldum.