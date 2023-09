Liverpool, Klopp blinda Salah: “È un nostro giocatore”

Mohamed Salah resta al Liverpool. I reds hanno già respinto l’offerta iniziale dell’Al-Ittihad, disposto a pagare oltre 160 milioni di euro per l’egiziano, e a mettere la parola fine sulla vicenda di pensa Jurgen Klopp. “Non ho mai avuto dubbi sul suo attaccamento a questo club – le parole di Klopp – Non potete immaginare le chiacchiere che sono circolate in questi giorni, mentre noi siamo rimasti completamente calmi. Mohamed è un nostro giocatore e vogliamo che giochi per noi”. Il mercato in Arabia Saudida chiuderà solo giovedì, e a Liverpool ci si attende un nuovo rilancio del club arabo entro quella scadenza. Klopp però è fiducioso, Salah rimarrà in Premier League. Anche perché l’ex Roma continua a rimanere fondamentale: un gol e due assist in queste prime tre apparizioni dei Reds.