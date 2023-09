Roma, Corriere dello Sport: problemi con la lista UEFA, Kristensen e Azmoun verso l’esclusione

Sono ore di lavoro presso la sede della Roma per presentare entro la mezzanotte di oggi la lista UEFA in vista della prossima Europa League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dall’ambiente giallorosso nella giornata di ieri filtrava pessimismo riguardo la possibilità di inserire nella lista tutti i nuovi arrivi dell’estate. In teoria, rispetto alla lista dello scorso febbraio sette sono le uscite (Ibanez, Matic, Camara, Zaniolo e Wijnaldum perché venduti; Abraham e Kumbulla per infortunio) e altrettante dovrebbero essere le entrate, ovvero N’Dicka, Kristensen, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Azmoun e Lukaku. Nella pratica, però, bisogna considerare i costi (cartellini, ammortamenti, stipendi) e anche gli accordi precisi tra la Roma e la Uefa nell’ambito del Fair Play finanziario e i costi di gestione totali non devono superare quelli della passata stagione. In queste si sta lavorando per far quadrare tutti i conti, ma nel caso non si riuscisse ad arrivare a 24 uomini da inserire, sempre secondo il quotidiano romano, sarebbero Kristensen e Azmoun gli indiziati a rimanere fuori lista.