Tennis, Sabalenka nuova regina del ranking WTA: “Un sogno che si realizza, è stato un anno incredibile per me”

“Raggiungere la posizione numero 1 nel ranking mondiale è qualcosa che ho sognato fin da quando ero una ragazzina, quando ho iniziato a giocare a tennis”. Sono le parole della nuova numero uno del mondo WTA, ovvero Aryna Sabalenka. La bielorussa, dopo la sconfitta di Iga Swiatek agli Us Open, è certa da lunedì prossimo di salire in vetta al ranking femminile. “Il 2023 è stato un anno incredibile per me e per il mio team e questa è la ricompensa perfetta per tutto il nostro duro lavoro. È una sensazione incredibile unirmi alla fantastica lista di altre giocatrici in grado di raggiungere questo obiettivo ed è un grande onore potermi definire la numero 1 al mondo del singolo”, ha aggiunto la Sabalenka.