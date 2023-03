Pallanuoto, World Cup: il Settebello si prepara all’esordio contro il Giappone

La nazionale italiana maschile di pallanuoto si prepara all’esordio nel nuovo format FINA per il Mondiale contro il Giappone, previsto per mercoledì 8 marzo alle ore 17.30. Gli azzurri si trovano quindi a Zagabria, per affrontare la prima fase della rassegna iridata e conquistare un posto ai campionati mondiali di Doha nel 2024. Le finali si terranno poi a Los Angeles, nel corso del prossimo giugno.

Il Settebello è inserito nel gruppo A, con Giappone, Ungheria, Croazia, Francia e Stati Uniti (già qualificati in quanto paese ospitante) e per strappare il pass mondiale dovranno classificarsi tra le prime tre del raggruppamento. Questo il calendario delle partite degli azzurri:

Gruppo A, Zagabria

8 Marzo

17:30 Italia-Giappone

19:00 Croazia-Usa

20:30 Francia-Ungheria

9 Marzo

18:30 Croazia-Francia

20:00 Usa-Giappone

10 Marzo

18:30 Ungheria-Italia

20:00 Francia-Usa

11 Marzo

18:30 Italia-Croazia

20:00 Giappone-Ungheria

12 Marzo

18:30 Croazia-Giappone

20:00 Francia-Italia

13 Marzo

18:30 Usa-Ungheria

20:00 Giappone-Francia

14 Marzo

18:30 Italia-Usa

20:00 Ungheria-Croazia