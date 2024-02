Liverpool-Chelsea 4-1, Klopp: “Prestazione eccezionale. L’atteggiamento non sarà mai un problema per noi”

“Una grandissima prestazione. Straordinari… inizio, davvero buono, super importante. La partita sarebbe potuta essere completamente diversa se non avessimo iniziato come abbiamo iniziato, direi. Ecco com’è. Cerchi sempre – non lo facciamo sempre ma ci proviamo – di dare una direzione alla partita. Questa direzione era chiara ed evidente all’inizio”. Parole di un entusiasta Jurgen Klopp dopo il successo per 4-1 del suo Liverpool ai danni del Chelsea.

“L’atteggiamento non è un nostro problema, è creato dalla cultura e non sarà mai il problema di questa squadra. Questa squadra è piena di gioia, piena di entusiasmo e tutto questo genere di cose: è davvero fantastico. Il problema è che per molte altre squadre del campionato vale lo stesso”, aggiunge.

Su Nunez: “Un primo tempo pazzesco, incredibile, eccezionale. Parliamo di lui perché ha avuto tante occasioni e non è riuscite a sfruttarle. Ma è semplicemente pazzesco quante chances riesca a creare. Immaginate per un secondo se le concretizzasse tutte… i numeri sarebbero assolutamente folli al punto che non li capiresti più, quindi è normale. Per noi è importante perché abbiamo segnato quattro gol, che importa se potevamo segnarne un quinto o un sesto? Dobbiamo vincere le partite di calcio e lui segnerà. Ha già segnato. Il resto verrà, sicuramente”.