Lazio, Lotito sul mercato: “Ho pensato a degli acquisti, ma non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio”

Poche ore alla conclusione della sessione invernale di calciomercato e la Lazio sembra orientata a confermare la rosa fin qui protagonista di questa stagione senza ulteriori innesti. “Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ci abbiamo anche pensato ma non ha senso aggiungere tasselli che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento”, ha dichiarato il presidente Claudio Lotito a ‘ Il Messaggero’. “Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. Turbare certe gerarchie è peggio e anche il tecnico è d’accordo”, ha ribadito il patron del club biancoceleste, attualmente settimo in classifica in Serie A e ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia