F1, la bomba del Corriere della Sera: Ferrari-Hamilton dal 2025, si può fare

Ci risiamo. Lewis e Hamilton e la Ferrari. Un storia d’amore che prova a nascere da anni, fin qui senza risultati. Eppure, mentre il sette volte campione del mondo si avvia verso la fase finale della sua straordinaria carriera, l’idea a quanto pare torna prepotentemente di moda. L’indiscrezione viene lanciata dal Corriere della Sera, che evidenzia l’intenzione da parte della Scuderia Ferrari di portare Sir Lewis a Maranello a partire dal 2025. D’altronde, se da un lato il rinnovo di Charles Leclerc è stato ufficializzato la scorsa settimana, dall’altro non si hanno più notizie per quanto riguarda quello di Carlos Sainz. Nei mesi scorsi veniva dato per fatto il prolungamento con il pilota spagnolo, ma le negoziazioni pare abbiano subito un forte rallentamento e sullo sfondo c’è sempre l’Audi che entrerà nel circus.

E allora ecco il nome di Hamilton, in quella che sarebbe certamente una scelta di prim’ordine in pista e anche a livello di immagine per il Cavallino e voluta ai piani alti, dal presidente John Elkann in prima persona. Se le richieste economiche non sembrano poter condizionare la trattativa, ben più complicato potrebbe essere superare la resistenza di Mercedes. Ma in attesa che tra poche settimane si torni in pista per i primi test, la suggestione è lanciata.