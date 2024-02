Liverpool, Alexander-Arnold vittima di stalking: il calciatore perseguitato da una donna per un anno

Non finiscono i guai per Trent Alexander-Arnold, calciatore del Liverpool già alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio. Stando a quanto rivelato dal The Sun, il giocatore classe ’98 è stato letteralmente perseguitato da una donna nel corso dell’ultimo anno. Un vero e proprio caso di stalking, con la donna che viene definita come una “malata di sesso” alla caccia ossessiva della sua preda. Alexander-Arnold è stato costretto a cambiare numero di cellulare, installare degli allarmi e far sì che la sua posta venga controllata e filtrata a causa delle lettere e dei materiali osceni che la donna ha inviato nel corso degli ultimi mesi.

Inoltre il calciatore ha assunto un bodyguard e degli investigatori privati, con persone assunte anche a protezione di altri membri della famiglia che a loro volta hanno ricevuto i messaggi della donna. Quest’ultima è arrivata addirittura a presentarsi a casa di Alexander-Arnold, al centro di allenamento del Liverpool e nei ristoranti preferiti del calciatore a cui è stato consigliato di non pubblicare più contenuti sui social con cui si potrebbe risalire ai suoi spostamenti. Secondo il The Sun non è chiaro che la Polizia sia già sulle tracce della donna.