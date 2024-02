Inter, Sommer out per Lecce: giocherà Audero

L’Inter parte per Lecce senza Yann Sommer, portiere titolare dei nerazzurri che si aggiunge a Cuadrado, Sensi, Acerbi e Thuram nell’elenco degli indisponibili per la trasferta del Via del Mare, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Lo svizzero ha la febbre e Simone Inzaghi ha preferito lasciarlo a casa. Come riporta Sky Sport, Sommer ha lasciato il centro sportivo con la sua auto e non prenderà parte alla trasferta. Tra i pali toccherà quindi al secondo, Emil Audero, sceso in campo due volte in stagione: una in Champions League nel pareggio 3-3 col Benfica e una in Coppa Italia nella sconfitta contro il Bologna. Il 27enne ex Sampdoria cerca la prima vittoria in nerazzurro.