Lipsia, licenziato il direttore sportivo Eberl: “Mancanza di impegno nei confronti del club”

Il Lipsia mette in atto un’importante rivoluzione all’interno del proprio organigramma sportivo. Il club sotto proprietà della Red Bull ha infatti annunciato l’allontanamento del direttore sportivo Max Eberl, considerato uno dei dirigenti più apprezzati nel panorama calcistico tedesco. La fine della sua avventura con la squadra che questo pomeriggio scenderà in campo contro il Bayern Monaco, a quanto pare, è dovuta propria a un possibile interessamento da parte del club bavarese. “La mancanza di impegno nei confronti del club ci porta a prendere questa decisione – ha scritto il Lipsia in un comunicato – che è del tutto indipendente dal rimpasto della rosa e dai risultati sportivi. Il nuovo direttore sportivo sarà Rouven Schröder. Ringraziamo Max per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio per il futuro”.